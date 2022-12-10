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Пять ёлочных базаров открылись в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития предпринимательства и инвестиций городской администрации.
Согласно информации, в период с 10 по 31 декабря нижегородцы могут купить новогодние ели и украшения для них на следующих площадках:
- пл.Маршала Жукова, у д.7;
- ул.Костина, 13 (у входа в Средной рынок);
- ул.Ванеева, ост. Бориса Панина (около киоска "Печать");
- ул.им.Генерала Ивлиева, у диспетчерского пункта "Кузнечиха-2";
- ул.Львовская, 7.
Ранее сообщалось, что экологи рекомендуют использовать искусственные ёлки не менее 20 лет.
Также напомним, что охрану елей усилили в Нижегородской области в преддверии Нового года. Режим усиленной охраны хвойных молодняков продлится до 31 декабря.
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