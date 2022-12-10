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Общество

Пять ёлочных базаров открылись в Нижнем Новгороде

13 декабря 2022 17:30  [82] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пять ёлочных базаров открылись в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития предпринимательства и инвестиций городской администрации.

Согласно информации, в период с 10 по 31 декабря нижегородцы могут купить новогодние ели и украшения для них на следующих площадках:

- пл.Маршала Жукова, у д.7;

- ул.Костина, 13 (у входа в Средной рынок);

- ул.Ванеева, ост. Бориса Панина (около киоска "Печать");

- ул.им.Генерала Ивлиева, у диспетчерского пункта "Кузнечиха-2";

- ул.Львовская, 7. 

Ранее сообщалось, что экологи рекомендуют использовать искусственные ёлки не менее 20 лет.

Также напомним, что охрану елей усилили в Нижегородской области в преддверии Нового года. Режим усиленной охраны хвойных молодняков продлится до 31 декабря.

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Теги:
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