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Происшествия

Большегруз с фруктами перевернулся в Кстовском районе

14 декабря 2022 12:59  [106] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Большегруз с фруктами перевернулся в Кстовском районе 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сегодня около 5 утра на 443 км трассы М7 "Волга" 55-летний водитель большегруза Volvo, двигавшийся из Москвы в сторону Казани, не справился с управлением и столкнулся с дорожным ограждением.

В результате грузовик перевернулся на дороге - и полностью заблокировал правую полосу в сторону Казани. Водитель был госпитализирован.

Как сообщают очевидицы, из раскореженной фуры на дорогу выпало большое количество палет и коробок с фруктами, среди которых мандарины и ананасы.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали 12 декабря в ДТП в Арзамасском районе.

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Теги:
ДТП Кстовский район
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