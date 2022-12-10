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Общество

Представлен проект реконструкции ТЮЗа в Нижнем Новгороде

14 декабря 2022 14:47  [107] Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Представлен проект реконструкции ТЮЗа в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, проект реконструкции здания на улице Горького, 145 был разработан ООО Архитектурное бюро "АСГАРД" по заказу АО "СЗ НО "Дирекция по строительству".

По итогам заседания Архитектурный совет принял за основу для дальнейшего проектирование представленное эскизное решение.

Ранее сообщалось, что кинотеатр "Родина" в Автозаводском парке Нижнего Новгорода воссоздадут за 174,1 млн рублей.

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Теги:
Реконструкция ТЮЗ
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