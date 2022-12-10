Михаил Иванов: "Все целевые показатели по переселению граждан из аварийного фонда в Нижнем Новгороде обязательно будут достигнуты" Общество

Председатель постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов по итогам заседания Гордумы 14 декабря отметил, что в 2022 году в городе была проведена большая работа по расселению аварийного ветхого жилья.

"На прошедшем заседании мы заслушали и подробно обсудили отчет главы города Юрия Шалабаева о реализации в Нижнем Новгороде национальных проектов. Постоянная комиссия по развитию города, строительству и архитектуре уделяет особое внимание вопросам, связанным с переселением граждан из аварийного жилищного фонда.

В 2022 году в этом направлении проведен большой объем работы. Всего в перечень ветхого фонда в городе включено около 2000 домов, четверть из которых являются аварийными. С 2022 год по 2023 год реализуется заключительный этап программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, по объему превышающий все предыдущие, в рамках которого предстоит расселить более 1000 квартир. В текущем году бюджетные ассигнования на данные цели составили более 1,8 млрд руб. Все необходимые мероприятия были выполнены. Уверен, что в 2023 году все целевые показатели по расселению ветхого фонда в Нижнем Новгороде также обязательно будут достигнуты.

В то же время от людей, которые получили новые квартиры, поступают жалобы, что их переселяют не в тот район, в котором они проживали. Для решения этого вопроса важно задействовать такие механизмы, как строительство муниципального жилья в различных районах города. Важно, что при поддержке правительства Нижегородской области данный процесс возобновился. Это позволит максимально учесть потребности наших граждан", - сказал Михаил Иванов.

Ранее сообщалось, что около 1,5 тысяч человек расселят из аварийного жилья в Нижнем Новгороде до конца 2022 года в рамках нацпроекта.