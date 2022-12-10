Школьники с освобождением от физкультуры будут заниматься по спецпрограммам

Для школьников со слабым здоровьем, которые по объективным причинам получили освобождение от физкультуры, будут разработаны специальные программы упражнений. Об этом сообщает телеканал "360".
В частности, предполагается внедрить адаптивные программы по отдельным видам спорта. Информацию об этом озвучила в Совете Федерации директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталья Наумова.
По её словам, программы упражнений для школьников с освобождением от физкультуры по группе здоровья разработают спортивные федерации совместно с министерством.
Кроме выполнения специальных упражнений на уроках физкультуры, ученики будут вовлечены в отдельные виды спорта при помощи адаптивных программ на переменах и на внешкольных занятиях.
Согласно информации, инициативу уже поддержали в палате регионов, добавив, чтоб к разработке физкультурных программ для слабых детей нужно привлечь и научное сообщество.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ предложило добавить в школьную программу по физкультуре уроки лапты.
Напомнить, образовательный проект "Школа родителей спортсменов" планируют запустить в Нижегородской области в 2023 году. Он будет включать в себя 10 этапов, начиная от выбора вида спорта и заканчивая калькулятором затрат. Консультантами выступят педагоги нижегородских учебных заведений по спортподготовке, специалисты физкультурно-оздоровительного диспансера, психологи.
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