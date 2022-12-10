Школьники с освобождением от физкультуры будут заниматься по спецпрограммам Общество

Для школьников со слабым здоровьем, которые по объективным причинам получили освобождение от физкультуры, будут разработаны специальные программы упражнений. Об этом сообщает телеканал "360".

В частности, предполагается внедрить адаптивные программы по отдельным видам спорта. Информацию об этом озвучила в Совете Федерации директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталья Наумова.

По её словам, программы упражнений для школьников с освобождением от физкультуры по группе здоровья разработают спортивные федерации совместно с министерством.

Кроме выполнения специальных упражнений на уроках физкультуры, ученики будут вовлечены в отдельные виды спорта при помощи адаптивных программ на переменах и на внешкольных занятиях.

Согласно информации, инициативу уже поддержали в палате регионов, добавив, чтоб к разработке физкультурных программ для слабых детей нужно привлечь и научное сообщество.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ предложило добавить в школьную программу по физкультуре уроки лапты.

Напомнить, образовательный проект "Школа родителей спортсменов" планируют запустить в Нижегородской области в 2023 году. Он будет включать в себя 10 этапов, начиная от выбора вида спорта и заканчивая калькулятором затрат. Консультантами выступят педагоги нижегородских учебных заведений по спортподготовке, специалисты физкультурно-оздоровительного диспансера, психологи.