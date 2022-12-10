Евгений Люлин: "Важно, чтобы поддержка ветеранов боевых действий была действенной и ощутимой" Общество

На заседании Заксобрания Нижегородской области 15 декабря депутаты поддержали во втором чтении инициативу фракции партии "Единая Россия" в региональном парламенте.

Напомним, проектом закона "О мерах социальной поддержки инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов их семей и семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий" предлагается с 1 января 2023 года увеличить ежемесячное дополнительное материальное обеспечение инвалидов боевых действий I группы и довести его до размера среднемесячной заработной платы в Нижегородской области.

Также увеличиваются дополнительные выплаты для инвалидов боевых действий II и III групп и членов семей погибших ветеранов боевых действий:

- инвалидам боевых действий второй группы - 3,5 тысяч рублей;

- инвалидам боевых действий третьей группы - 3 тысячи рублей;

- членам семей погибших, умерших, пропавших без вести ветеранов - 3 тысячи рублей.

Кроме того, проектом закона закрепляются и другие меры поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий, членов их семей, среди которых – бесплатное предоставление земельных участков, льготы по транспортному налогу, внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи, обеспечение бесплатными путевками в санатории и реабилитационные центры и т.д.

"Меры социальной поддержки для ветеранов, инвалидов боевых действий и их семей должны быть ощутимыми. Это не только выплаты, но и целый ряд льгот, которыми люди должны пользоваться без ограничений. Наша задача – обеспечить им и их семьям такую возможность", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.