Склад пиломатериалов сгорел в деревне Михальчиково Кстовского района

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Утром 16 декабря в Кстовском районе произошёл крупный пожар: горел склад пиломатериалов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о возгорании склада с древесиной в деревне Михальчиково поступило в 6:18. У здания, расположенного на улице Заводской, 27 горела кровля на площади 1000 кв.м.
На место происшествия прибыли силы ведомства. В тушении пожара были задействованы 57 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.
В 7:40 пожар был локализован на площади 1000 кв.м.
Угрозы соседним зданиям нет, уточнили в МЧС. Погибших и пострадавших также нет.
Напомним, склад пиломатериалов площадью 450 кв.м также сгорел на Бору.
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