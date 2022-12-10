Склад пиломатериалов сгорел в деревне Михальчиково Кстовского района Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской обалсти

Утром 16 декабря в Кстовском районе произошёл крупный пожар: горел склад пиломатериалов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о возгорании склада с древесиной в деревне Михальчиково поступило в 6:18. У здания, расположенного на улице Заводской, 27 горела кровля на площади 1000 кв.м.

На место происшествия прибыли силы ведомства. В тушении пожара были задействованы 57 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.

В 7:40 пожар был локализован на площади 1000 кв.м.

Угрозы соседним зданиям нет, уточнили в МЧС. Погибших и пострадавших также нет.

Напомним, склад пиломатериалов площадью 450 кв.м также сгорел на Бору.