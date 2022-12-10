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Общество

ГИБДД призвала нижегородцев неукоснительно соблюдать ПДД в связи с ухудшением погодных условий

16 декабря 2022 09:56  [57] Общество

Госавтоинспекция Нижегородской области распространила предупреждение для водителей и пешеходов в связи с ухудшением погодных условий. В частности, рекомендуется неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Так, водителям необходимо выбирать соответствующую дорожным условиям скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал движения, а также воздерживаться от резких маневров и обгонов.

Неопытным водителям в ГИБДД рекомендуют вообще отказаться от поездок на автомобиле.

Пешеходам необходимо переходить дорогу только в разрешённых местах, не выходить внезапно на проезжую часть, и обязательно обозначить своё присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.

Сотрудники территориальных подразделений ГИБДД взяли под личный контроль эксплуатационное состояние улично-дорожной сети, взаимодействуя дорожниками по вопросам по своевременного приведения проезжей части в нормативное состояние.

Наряды ДПС будут оказывать необходимую помощь участникам дорожного движения.

Напомним, в Нижегородскую область пришёл очередной циклон и принёс сильные снегопады, влажный воздух и метель.

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Теги:
ГИБДД Дороги Погода
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