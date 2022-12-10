ГИБДД призвала нижегородцев неукоснительно соблюдать ПДД в связи с ухудшением погодных условий

Госавтоинспекция Нижегородской области распространила предупреждение для водителей и пешеходов в связи с ухудшением погодных условий. В частности, рекомендуется неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Так, водителям необходимо выбирать соответствующую дорожным условиям скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал движения, а также воздерживаться от резких маневров и обгонов.
Неопытным водителям в ГИБДД рекомендуют вообще отказаться от поездок на автомобиле.
Пешеходам необходимо переходить дорогу только в разрешённых местах, не выходить внезапно на проезжую часть, и обязательно обозначить своё присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.
Сотрудники территориальных подразделений ГИБДД взяли под личный контроль эксплуатационное состояние улично-дорожной сети, взаимодействуя дорожниками по вопросам по своевременного приведения проезжей части в нормативное состояние.
Наряды ДПС будут оказывать необходимую помощь участникам дорожного движения.
Напомним, в Нижегородскую область пришёл очередной циклон и принёс сильные снегопады, влажный воздух и метель.
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