ГИБДД призвала нижегородцев неукоснительно соблюдать ПДД в связи с ухудшением погодных условий Общество

Госавтоинспекция Нижегородской области распространила предупреждение для водителей и пешеходов в связи с ухудшением погодных условий. В частности, рекомендуется неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Так, водителям необходимо выбирать соответствующую дорожным условиям скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал движения, а также воздерживаться от резких маневров и обгонов.

Неопытным водителям в ГИБДД рекомендуют вообще отказаться от поездок на автомобиле.

Пешеходам необходимо переходить дорогу только в разрешённых местах, не выходить внезапно на проезжую часть, и обязательно обозначить своё присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.

Сотрудники территориальных подразделений ГИБДД взяли под личный контроль эксплуатационное состояние улично-дорожной сети, взаимодействуя дорожниками по вопросам по своевременного приведения проезжей части в нормативное состояние.

Наряды ДПС будут оказывать необходимую помощь участникам дорожного движения.

Напомним, в Нижегородскую область пришёл очередной циклон и принёс сильные снегопады, влажный воздух и метель.