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Нижегородские производители автокомпонентов и климатики для судостроения присоединились к нацпроекту "Производительность труда"

16 декабря 2022 11:03  [84] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Дзержинское АО "Мовен НН" стало 201-м участником национального проекта "Производительность труда" в Нижегородской области. Компания занимается проектированием, производством и установкой холодильного и вентиляционного оборудования для судостроительной отрасли.

Кроме того, к нацпроекту присоединилось ООО "Ниас" из Нижнего Новгорода, которое производит автомобильные сидения и другие автокомпоненты.

Как рассказали в облправительстве, внедрять бережливые технологии на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что в существующих условиях импортозамещения очень важно максимально локализовать и поддерживать отечественные предприятия полного цикла, которые могут закрыть потребность в оборудовании, ранее поставляемом из-за рубежа. Причём господдержка может быть как финансовой, так и консалтинговой.

Так, например, инструменты нацпроекта "Производительность труда" позволяют увеличить выработку и скорость производства без дополнительных затрат, подчеркнул глава регионального Минпрома.

В частности, эксперты РЦК проводят аудит компаний-участников нацпроекта и предлагают комплексные решения, направленные на увеличениё производственных показателей. При этом сотрудников компаний обучают использованию бережливых технологий, повышая компетентность персонала и, как следствие, улучшая качество работы компании в долгосрочной перспективе.

Нижегородские предприниматели могут узнать подробности по участию в нацпроекте "Производительность труда" в центрах "Мой бизнес" и по телефону бесплатной горячей линии: 8(800)301-29-94 (ежедневно с 9:00 до 18:00).

Напомним, Нижегородская область заняла лидирующие позиции федерального рейтинга по реализации нацпроекта "Производительность труда". К проекту в регионе присоединились уже 202 предприятия.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда Производство
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