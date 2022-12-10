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Общество

Светлана Васильева: "Дом народного единства станет площадкой для открытого общения власти, бизнеса и общества"

16 декабря 2022 11:15  [78] Общество
Светлана Васильева

Светлана Васильева

Фото: соцсети Светланы Васильевой

Новое здание Дома народного единства торжественно открылось в парке имени А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде 15 декабря.

Член Общественной палаты Нижегородской области, журналист-эколог, директор благотворительного экологического фонда "Цивилизация", председатель нижегородского отделения Российского экологического общества Светлана Васильева считает, что он станет площадкой для открытого общения власти, бизнеса и общества.

"Я думаю, эта площадка станет не только собирателем лучших идей и уже имеющихся устойчивых практик, но и местом, которое объединит и общественников, и представителей власти, бизнеса. В нынешних условиях это особенно важно. Мы сможем здесь обсуждать и решать самые разные актуальные вопросы, чтобы лучшие общественно значимые, важные обществу проекты реализовывались гораздо более широко и масштабно", - рассказала она.

"Прекрасное здание в парке Пушкина – яркое, необычное. Особенно мне нравится световое и цветовое оформление. Я подходила сюда и уже издалека видела, что здесь создано что-то грандиозное. Думаю, нижегородцы с удовольствием будут сюда приходить", - добавила Светлана Васильева.

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