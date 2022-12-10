Владимир Путин поручил привести в порядок региональные дороги к 2024 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской обалсти

Владимир Путин 15 декабря в режиме видеоконференции провёл заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. На нём глава государства поручил привести в порядок региональные автодороги с опережением заявленных сроков. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам президента РФ, наращивать инвестиционную активность и создавать новые рабочие места возможно только при опережающем развитии инфраструктуры. При этом Россия уже добилась хороших результатов в обновлении федеральных дорог, и глава государства призвал поддерживать набранный ход.

"Следующим шагом необходимо привести в порядок региональные трассы. Объекты должны стать безопасными и современными", — заявил Владимир Путин.

Он уточнил, что в крупных агломерациях к 2024 году нужно привести в нормативное состояние как минимум 85% дорог. В эти сроки необходимо обновить также больше половины региональных и муниципальных трасс.

Напомним, на заседании президент РФ также поручил расширить получателей программы семейной ипотеки. В частности, распространить её действие на семьи с двумя несовершеннолетними детьми.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Нижнем Новгороде на 2022 год полностью завершены: выполнен ремонт 21 участка протяженностью 23,4 км. При этом, в период с 2019 по 2021 год в Нижнем Новгороде было отремонтировано 90 участков дорог общей протяженностью 113,8 км.