Нижегородец, укравший в 2013 году из банка более 10 млн рублей, предстанет перед судом Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородец, укравший в 2013 году из банка более 10 млн рублей, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 2013 году 37-летний охранник банка отключил камеры видеонаблюдения и взломал 11 банковских ячеек, из которых похитил более 10 млн рублей. После совершения преступления он покинул Нижегородскую область.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 ч. 4 п. "б" УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

В мае 2022 года уже 46-летний мужчина был задержан в селе Житное Астраханской области. Похищенные деньги он потратил на личные нужды и приобретение недвижимости.

Материальный ущерб 11 клиентам банка был возмещен правлением финансовой организации.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, мужчине грозит до 10 лет колонии.

Напомним, в январе текущего года сотрудница нижегородского банка была задержана по подозрению в хищении 26 млн рублей.