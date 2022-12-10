Грант главы Нижнего Новгорода вручат 10 образовательным учреждениям Общество

администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Грант главы Нижнего Новгорода вручат 10 образовательным учреждениям. Об этом сообщили в департаменте образования администрации города.

Согласно информации, в рамках конкурса социально-образовательных проектов "Патриоты Нижнего" его победители получат грант в размере 500 тысяч рублей следующие организации: лицей №165 имени 65-летия "ГАЗ", Центр детского творчества Автозаводского района, школы №105, 129, 51, 58, 172, 131, Нижегородское детское речное пароходство, детский сад № 116.

Как рассказал директор городского департамента образования Владимир Радченко, награждение победителей пройдет в начале следующего года, проекты будут реализованы с января по май 2023 года.

Всего в конкурсе приняли участие 83 образовательные организации.

Ранее сообщалось, что четыре идеи воспитанников нижегородских детских домов получили гранты в рамках проекта "Благопредприниматель".