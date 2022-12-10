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Общество

Почти 500 единиц техники очищали дороги Нижегородской области от снега 16 декабря

16 декабря 2022 18:38  [86] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 500 единиц специализированной техники для уборки снега было задействовано на дорогах Нижегородской области 16 декабря.

Как сообщили в "Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области" (ГУАД), для противогололедной обработки дорожными службами было израсходовано 2,2 тыс. тонн песко-соляной смеси.

По информации ГУАД, за сутки было вывезено более 3900 кубометров снега. В ночь на субботу работа продолжится.

"Подрядные организации всех районов дважды в сутки отчитываются о содержании дорог регионального значения. В ночь на субботу и утром в ряде районов области снова ожидается снегопад, дорожные службы продолжат работу в усиленном режиме", - сообщил директор ГУАД Владимир Тужилин.

Ранее сообщалось, что около 650 единиц снегоуборочной техники работают в Нижнем Новгороде. Мощные снегопады и небольшое потепление накроют Нижегородскую область в выходные.

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Теги:
Дороги Снег
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