Почти 500 единиц техники очищали дороги Нижегородской области от снега 16 декабря Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 500 единиц специализированной техники для уборки снега было задействовано на дорогах Нижегородской области 16 декабря.

Как сообщили в "Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области" (ГУАД), для противогололедной обработки дорожными службами было израсходовано 2,2 тыс. тонн песко-соляной смеси.

По информации ГУАД, за сутки было вывезено более 3900 кубометров снега. В ночь на субботу работа продолжится.

"Подрядные организации всех районов дважды в сутки отчитываются о содержании дорог регионального значения. В ночь на субботу и утром в ряде районов области снова ожидается снегопад, дорожные службы продолжат работу в усиленном режиме", - сообщил директор ГУАД Владимир Тужилин.

Ранее сообщалось, что около 650 единиц снегоуборочной техники работают в Нижнем Новгороде. Мощные снегопады и небольшое потепление накроют Нижегородскую область в выходные.