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Около 650 единиц спецтехники снегоуборочной техники работают в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, дорожные службы начали работу еще до начала снегопада.
Сейчас на улицах Нижнего Новгорода работает около 650 единиц техники и 4,5 тысячи рабочих. Сегодня было вывезено около 20 тысяч кубометров снега, а всего с начала зимы было вывезено 280 тысяч кубометров.
По словам Юрий Шалабаева, до конца недели выпадет еще 30 см снега. Глава города отметил, что системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, отключений нет.
Также мэр рассказал, что главы районов ежедневно контролируют ситуацию, проверяют проделанную работу.
Ранее сообщалось, что мощные снегопады и небольшое потепление накроют Нижегородскую область в выходные.
Также напомним, что более 500 административных дел возбудили в Нижнем Новгорода с начала зимы за некачественную уборку снега.
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