Около 650 единиц спецтехники снегоуборочной техники работают в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 650 единиц спецтехники снегоуборочной техники работают в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, дорожные службы начали работу еще до начала снегопада.

Сейчас на улицах Нижнего Новгорода работает около 650 единиц техники и 4,5 тысячи рабочих. Сегодня было вывезено около 20 тысяч кубометров снега, а всего с начала зимы было вывезено 280 тысяч кубометров.

По словам Юрий Шалабаева, до конца недели выпадет еще 30 см снега. Глава города отметил, что системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, отключений нет.

Также мэр рассказал, что главы районов ежедневно контролируют ситуацию, проверяют проделанную работу.

Ранее сообщалось, что мощные снегопады и небольшое потепление накроют Нижегородскую область в выходные.

Также напомним, что более 500 административных дел возбудили в Нижнем Новгорода с начала зимы за некачественную уборку снега.