Глеб Никитин принял участие в установочной сессии для регионов по созданию кампусов мирового уровня Политика

16 декабря 2022 года в координационном центре Правительства России прошла установочная сессия для регионов, ставших победителями "второй волны" отбора проектов по созданию кампусов мирового уровня.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, главы других регионов, а также ректоры вузов, где создается или будет создана новая инфраструктура.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что до 2030 года по поручению президента России Владимира Путина будет создано не менее 25 кампусов мирового уровня в разных регионах России. В 2021 году были отобраны первые восемь проектов. На данный момент они находятся на разной стадии реализации. По итогам "второй волны" конкурса отобрано еще девять регионов. В них реализация проектов начнется в 2023 году. Кроме того, президент 15 декабря на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о проведении в будущем очередного отбора восьми проектов регионов на создание кампусов мирового уровня.

"Минобрнауки до конца года должен быть сформирован отдельный федеральный проект, посвященный созданию сети кампусов. Сейчас перед нами стоят очень важные и амбициозные задачи, реализация проекта находится на личном контроле у председателя Правительства. Поэтому никаких сдвигов сроков допустить нельзя. Это личная ответственность каждого губернатора и Минобрнауки. У нас уже есть первые результаты. До конца года планируется открыть два корпуса кампуса Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Очень важно, чтобы та инфраструктура, которая будет создаваться, была действительно направлена на развитие региона, на создание системы, в которой будут и научные лаборатории, и пространства для жизни, творчества, занятия спортом", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Он также добавил, что при строительстве и эксплуатации кампусов необходимо использовать отечественные технологии информационного моделирования.

Валерий Фальков в своем выступлении обратил внимание, что кампусы – это совершенно другое качество научно-технологического развития региона и принципиально иная возможность для трансформации высшего образования.

"Создание кампуса без всякого преувеличения – это сверхамбициозная задача для региона. Я понимаю, что у победителей сейчас много позитивных эмоций, но предстоит проделать большой объем работы, и во многом победа в отборе – это своего рода аванс. Потому что достичь мирового уровня – это не только трудностроительное решение, но и особого рода перестроенная по-другому деятельность ключевых научных и образовательных организаций", - подчеркнул министр.

Глава Минобрнауки России отметил, что совместно с Правительством России разработан так называемый стандарт кампуса. Сейчас завершается подготовка документа. Он включает в себя основные принципы, индикаторы и показатели, на которые можно будет ориентироваться при строительстве.

Валерий Фальков рекомендовал губернаторам регионов-победителей «второй волны» отбора утвердить управляющие команды проектов – региональные штабы. В каждый из них обязательно должны быть включены заместители губернаторов, курирующие вопросы социально-экономического, научно-технологического развития, строительства. Первая встреча региональных штабов пройдет 22 декабря.

На установочной сессии было поручено зафиксировать важнейшие требования жителей регионов к кампусам, а также сделать все процессы реализации проектов максимально открытыми для общественности.

Во время установочной сессии своим опытом создания кампусов мирового уровня поделились руководители регионов-победителей 2021 года. Глеб Никитин рассказал, что кампус создается в тесном сотрудничестве с региональным бизнесом.

"Исходя из новых вызовов времени, которым мы полностью соответствуем, нам жизненно необходим новый специализированный IT-кампус. Хочу отметить, что одним из первых главных инициаторов его строительства было нижегородское ИТ-сообщество. Суть проблемы была сформулирована очень просто: географическая разрозненность ИТ-компаний, которая не позволяет эффективно взаимодействовать с вузами и участвовать в их жизни", - отметил губернатор Нижегородской области.

Напомним, в 2021-м и 2022 году было отобрано 17 проектов кампусов мирового уровня, которые будут созданы в Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге, Калининграде, Челябинске, Москве, Новосибирске, Томске, Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иванове, Архангельске, Тюмени, Хабаровске, Великом Новгороде и на федеральной территории "Сириус".

Ранее Глеб Никитин подписал концессионное соглашение о создании IT-кампуса в Нижнем Новгороде. Проект IT-кампуса был представлен экспертам в Нижнем Новгороде.