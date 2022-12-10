Нижегородцам рассказали о правилах безопасного катания на "ватрушках"

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Главный внештатный детский специалист, травматолог-ортопед министерства здравоохранения Нижегородской области Николай Тутин напомнил, что спуск с горки на бинке, санках, лыжах и скоростных ледянках - развлечение с высоким риском травматизма.
Медик отметил, что ребенок не может контролировать скорость "ватрушки". Неоднократно тюбинги со взрослыми и детьми врезались в деревья или другие препятствия после вылета с трассы. Кроме того, они высоко подпрыгивают, после чего человек может из нее выпасть и удариться о землю.
Чаще всего нижегородцы обращаются за медицинской помощью после зимних катаний с черепно-мозговыми травмами, переломами, вывихами и растяжением связок.
Для того, чтобы избежать травм при катании на горках, необходимо соблюдать следующие правила:
– склон для катания должен быть хорошо освещенным, без помех и препятствий;
– необходимо использовать только безопасное оборудование, которое находится в хорошем рабочем состоянии;
– не следует использовать для катания непредназначенные для этого предметы (крышки мусорных баков, подносы, брезент).
Также важно надеть теплую одежду, избегать длинных шарфов и незакрепленных аксессуаров, которые могут попасть под движущиеся санки или лыжи.
Родителям нельзя оставлять детей на горке без присмотра взрослых.
Ранее сообщалось, что привязанная к автомобилю "ватрушка" с пассажирами врезалась в газовую опору в Нижегородской области.
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