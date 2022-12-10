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Мороз в Нижегородской области сменится потеплением до 0° и новыми снегопадами

19 декабря 2022 09:32  [94] Общество

В выходные погоду в Нижегородской области диктовал циклон, который принёс прогретые массы влажного воздуха. Из-за него регион буквально завалило осадками: последствия снегопада в Нижнем Новгороде устраняла вся имеющаяся у коммунальных служб техника, а в более южных районах прошли сильные дожди.

Но в начале этой недели ситуация поменяется: погодой будет управлять антициклон, так что здесь существенные осадки уже маловероятны. В понедельник уже в ночь ударил мороз -12...-15°C, и днём столбики термометров едва поднимутся до -9...-12°C. Ветер западный, 3-6 м/с, ожидается переменная облачность.

Во вторник, 20 декабря, мороз немного ослабнет, температура за ночь поднимется до -4...7°C. Давление понизится до 753 мм рт. ст., ветер стихнет до 3-4 м/с. Днём ожидается -5°C, ночью снова до -7°.

В среду ветер повернёт с юга и усилится до 5-6 м/с, будет идти слабый снег. Температура понизится до -7...-9°, но по ощущениям будет гораздо холоднее.

А уже с четверга скажется влияние нового циклона, так что снова ожидаются снегопады, переходящие в дожди, ледяные дожди, а дневная температура повысится с -4...-6° до -1°, а в пятницу синоптики прогнозируют потепление до 0°. Всё это будет сопровождаться сильным ветром и пониженным атмосферным давлением.

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Теги:
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