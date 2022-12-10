НРО ЛДПР доставило гуманитарный груз участникам СВО Общество

Нижегородское региональное отделение ЛДПР доставило гуманитарный груз участникам специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба НРО партии, с первых дней начала спецоперации ЛДПР оказывает поддержку бойцам и их семьям, проживающим в Нижегородской области. Гуманитарный груз была доставлена в места дислокации защитников Родины.

По словам координатора НРО ЛДПР, руководителя фракции ЛДПР, председателя комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислава Атмахова, неравнодушные нижегородцы, родственники солдат и партийцы собрали все необходимое для участников СВО.

"Сейчас все россияне, независимо от возраста, статуса, религии и политических взглядов, объединились ради главной цели – Победы", - особо отметил Владислав Атмахов.

"ЛДПР оказывает поддержку военным, их семьям и, конечно же, мирным жителям, которые находятся сейчас в зоне СВО. Это и законопроекты, направленные на защиту прав мобилизованных и их близких, адресная помощь, а также доставка гуманитарного груза", - сказал руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании, отметив при этом, что помощь нижегородцам–участникам спецоперации будет продолжена и в дальнейшем, уже начали собирать списки необходимых вещей для военных.

"Формируем очередной эшелон гуманитарной помощи", - добавил в заключение Владислав Атмахов.

Ранее сообщалось, что Владислав Атмахов намерен решить проблемы участника СВО.

К парламентарию обратился участник спецоперации Андрей Чеканов, который практически с первых дней начала СВО отправился добровольцем и отстаивал интересы Родины.

Нижегородец обратился к Владиславу Атмахову с просьбой помочь в решении проблем с выплатами.