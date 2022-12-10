Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Методы профилактики и лечения свиного гриппа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
19 декабря 2022 18:10  [15] Пробки в 9 баллов образовались в Нижнем Новгороде к вечеру 19 декабря
19 декабря 2022 17:54  [58] Программа для автоматического определения мест повышенной аварийности на дорогах появится в Нижегородской области в 2023 году
19 декабря 2022 17:42  [57] НРО ЛДПР доставило гуманитарный груз участникам СВО
19 декабря 2022 17:29  [66] Профилактическая акция "Зимние каникулы" стартовала в Нижнем Новгороде 19 декабря
19 декабря 2022 17:20  [105] Экс-глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко возглавила компанию-разработчика VR-игр из Великобритании
19 декабря 2022 17:06  [82] Нижегородский НОЦ обучил почти 125 человек современным тенденциям в управлении научно-технологическими проектами
19 декабря 2022 16:24  [100] Депутат Госдумы Артем Кавинов привез игрушки и новогодние подарки ребятам в Луганскую детскую больницу
19 декабря 2022 16:18  [93] Роспотребнадзор: в стране не будут вводить систему QR-кодов из-за высокой заболеваемости гриппом
19 декабря 2022 15:58  [98] Нижегородская служба защиты прав лиц с психическими расстройствами и детей-сирот приняла около 4 тысяч обращений
19 декабря 2022 15:40  [123] Стоянку автомобилей запретят на участке улицы Ильинской с 9 января
Общество

НРО ЛДПР доставило гуманитарный груз участникам СВО

19 декабря 2022 17:42  [57] Общество

Нижегородское региональное отделение ЛДПР доставило гуманитарный груз участникам специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба НРО партии, с первых дней начала спецоперации ЛДПР оказывает поддержку бойцам и их семьям, проживающим в Нижегородской области. Гуманитарный груз была доставлена в места дислокации защитников Родины.

По словам координатора НРО ЛДПР, руководителя фракции ЛДПР, председателя комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислава Атмахова, неравнодушные нижегородцы, родственники солдат и партийцы собрали все необходимое для участников СВО.

"Сейчас все россияне, независимо от возраста, статуса, религии и политических взглядов, объединились ради главной цели – Победы", - особо отметил Владислав Атмахов.

"ЛДПР оказывает поддержку военным, их семьям и, конечно же, мирным жителям, которые находятся сейчас в зоне СВО. Это и законопроекты, направленные на защиту прав мобилизованных и их близких, адресная помощь, а также доставка гуманитарного груза", - сказал руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании, отметив при этом, что помощь нижегородцам–участникам спецоперации будет продолжена и в дальнейшем, уже начали собирать списки необходимых вещей для военных.

"Формируем очередной эшелон гуманитарной помощи", - добавил в заключение Владислав Атмахов.

Ранее сообщалось, что Владислав Атмахов намерен решить проблемы участника СВО.

К парламентарию обратился участник спецоперации Андрей Чеканов, который практически с первых дней начала СВО отправился добровольцем и отстаивал интересы Родины.
Нижегородец обратился к Владиславу Атмахову с просьбой помочь в решении проблем с выплатами.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия гуманитарная помощь ЛДПР
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph