Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
20 декабря 2022 16:59  [28] Выставка лучших практик региональной экосистемы образования открылась на Нижегородской ярмарке
20 декабря 2022 16:52  [43] Новогодний снежный городок впервые откроется в Дзержинске 25 декабря
20 декабря 2022 16:44  [53] Запрет на ловлю налима введён в Нижегородской области с 20 декабря
20 декабря 2022 16:26  [85] Школа №156 в Нижнем Новгороде открылась после капитального ремонта
20 декабря 2022 16:07  [75] Глеб Никитин обратился к финалистам Всероссийского конкурса "Иннагрика"
20 декабря 2022 16:03  [192] Родственникам нижегородца Сергея Франко вручили Орден Мужества
20 декабря 2022 15:40  [119] Одностороннее движение введут на местных проездах улицы Ванеева с 10 января
20 декабря 2022 15:30  [95] Более 75 тысяч кубометров снега вывезли из Нижнего Новгорода за три дня
20 декабря 2022 14:39  [120] Еще 28 парковок в Нижнем Новгороде перейдут на полноценный режим работы с 21 декабря
20 декабря 2022 14:26  [238] Электробусно-троллейбусная сеть будет создана в Нижнем Новгороде по концессии
Общество

Запрет на ловлю налима введён в Нижегородской области с 20 декабря

20 декабря 2022 16:44  [53] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Запрет на ловлю налима ввели в Нижегородской области с 20 декабря в связи с наступлением периода нереста. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Запрет вылова на единственного пресноводного из семейства тресковых - налима - продлится в регионе по 19 января 2023 года. Данные ограничения направлены на сохранение популяции данного вида рыб, пояснили в ведомстве. Инспекторы рыбоохраны в данный период усилят контроль на водных и рыбохозяйственных объектах.

Налим нерестится зимой при температуре воды 1°C. В декабре и январе он совершает нерестовые миграции, собирается с акватории водохранилищ, образуя нерестовые скопления. В летнее время налим скрывается на глубине, в прохладе, часто забирается под камни и в норы, где и замирает до наступления холодов.

Сразу же по завершению метания икры стаи налима расформировываются - и хищник уходит на глубину. Отнерестившимся особям нужно активно питаться. Растёт налим медленно, за 7-8 лет достигает длины около 60 см и веса 1,5 кг.

При этом самки налима нерестятся не каждый год и пропускают один-два сезона для восстановления организма. Именно поэтому в целях сохранения популяции данного вида рыбы так важно соблюдать сроки ограничения на вылов в нерестовый период.

В ведомстве отметили, что ущерб за незаконный вылов рыбы в период нереста в отношении каждой особи рассчитывается в двойном размере, независимо от размера и веса, и составит 1 000 рублей с каждого экземпляра.

Также с целью сохранения рыбы от массового истребления в зимний период на реке Сура и её притоках установлен зимний запрет любительского рыболовства. В частности, запрет будет действовать на все орудия вылова с сегодняшнего дня по 15 марта 2023 года – на расстоянии 0,5 км выше и ниже по течению от устьевых участков рек: Огнёвка, Медяна, Урга, Пьяна.

За нарушение правил рыболовства предусмотрен штраф в размере от 2 000 до 5 000 рублей. В особых случаях нарушителям грозит уголовная ответственность.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Рыболовство
Поделиться:
Новости по теме
18 октября 2022 13:35  [470] Добычу раков в промышленных масштабах планируют организовать в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph