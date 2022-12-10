Запрет на ловлю налима введён в Нижегородской области с 20 декабря Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Запрет на ловлю налима ввели в Нижегородской области с 20 декабря в связи с наступлением периода нереста. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Запрет вылова на единственного пресноводного из семейства тресковых - налима - продлится в регионе по 19 января 2023 года. Данные ограничения направлены на сохранение популяции данного вида рыб, пояснили в ведомстве. Инспекторы рыбоохраны в данный период усилят контроль на водных и рыбохозяйственных объектах.

Налим нерестится зимой при температуре воды 1°C. В декабре и январе он совершает нерестовые миграции, собирается с акватории водохранилищ, образуя нерестовые скопления. В летнее время налим скрывается на глубине, в прохладе, часто забирается под камни и в норы, где и замирает до наступления холодов.

Сразу же по завершению метания икры стаи налима расформировываются - и хищник уходит на глубину. Отнерестившимся особям нужно активно питаться. Растёт налим медленно, за 7-8 лет достигает длины около 60 см и веса 1,5 кг.

При этом самки налима нерестятся не каждый год и пропускают один-два сезона для восстановления организма. Именно поэтому в целях сохранения популяции данного вида рыбы так важно соблюдать сроки ограничения на вылов в нерестовый период.

В ведомстве отметили, что ущерб за незаконный вылов рыбы в период нереста в отношении каждой особи рассчитывается в двойном размере, независимо от размера и веса, и составит 1 000 рублей с каждого экземпляра.

Также с целью сохранения рыбы от массового истребления в зимний период на реке Сура и её притоках установлен зимний запрет любительского рыболовства. В частности, запрет будет действовать на все орудия вылова с сегодняшнего дня по 15 марта 2023 года – на расстоянии 0,5 км выше и ниже по течению от устьевых участков рек: Огнёвка, Медяна, Урга, Пьяна.

За нарушение правил рыболовства предусмотрен штраф в размере от 2 000 до 5 000 рублей. В особых случаях нарушителям грозит уголовная ответственность.