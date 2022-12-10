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Общество

Нижегородец застрелил своего знакомого из-за давней неприязни

23 декабря 2022 13:18  [86] Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородец застрелил своего знакомого из-за давней неприязни. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, вечером 22 декабря в квартире дома на улице Лысогорской в Нижнем Новгороде 40-летний мужчина трижды выстрелил в своего 45-летнего знакомого и скрылся с места преступления.

В ночь с 22 на 23 декабря подозреваемый был задержан в Приокском районе. При допросе он признал свою вину и рассказал, что мотивом убийства стали давние неприязненные отношения с погибшим.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 1 УК РФ (убийство). Подозреваемому избирается мера пресечения.

Ранее сообщалось, что жительницу Сормова осудили на 9,5 лет колонии за убийство мужа.

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Теги:
Убийство
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