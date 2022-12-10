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Общество

РЭО назвал топ-5 неэкологичных новогодних игрушек

23 декабря 2022 14:29  [70] Общество

Российский экологический оператор назвал топ-5 самых неэкологичных новогодних игрушек. В него вошли бенгальские огни, петарды и хлопушки. Об этом сообщает телеканал "360".

Как рассказали в РЭО, специалисты компании проанализировали состав наиболее популярных новогодних товаров, представленных на маркетплейсах. Это различная пиротехника, хлопушки, декоративный снег, мишура и дождик.

Отмечается, что данные товары не включены в перечень расширенной ответственности производителей (РОП), в рамках которого предполагается утилизация или уплата экологического сбора. Поскольку эти товары трудно отсортировать и переработать - они отправятся на полигоны.

Причём, например, бенгальские огни вообще не подлежат утилизации: проволока, которая остаётся после выгорания изделия, покрыта химическими веществами. Поэтому этот новогодний аксессуар является самым неэкологичным.

Также в топ-5 неэкологичных новогодних игрушек вошли петарды и фейерверки, поскольку использованные пиротехнические изделия нельзя компостировать или переработать. К тому же, их необходимо правильно утилизировать: собрать пироэлементы и замочить в ведре с холодной водой на один-два дня. Затем их можно выбрасывать как смешанные отходы.

Далее по неэкологичности идут хлопушки, поскольку наполнитель в этих изделиях не получится переработать из-за невозможности собрать мелкие детали. То же касается и декоративного снега, который производится из ПВХ - токсичного и горючего материала.

Завершают список из топ-5 худших новогодних игрушек и украшений мишура и дождик, поскольку зачастую являются многокомпонентными, что также мешает правильной утилизации.

В РЭО напомнили, что ежегодно десятки тонн отходов отправляются после праздников на свалки, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение качественным товарам, которые можно использовать многократно.

При осознанном подходе к потреблению, возможность утилизации определённых типов отходов следует уточнить у регионального оператора своего населённого пункта.

Напомним, экологи также рекомендовали использовать искусственные ёлки не менее 20 лет.

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Теги:
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