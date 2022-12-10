Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России"
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
28 декабря 2022 10:30  [77] Нижегородская область в 2022 году полностью выполнила нацпроект "Культура"
28 декабря 2022 09:47  [133] Более 20 направлений авиаперелётов доступны нижегородцам в новогодние каникулы
28 декабря 2022 09:26  [109] Электричество и отопление частично отключены в шести районах Нижнего Новгорода 28 декабря
27 декабря 2022 19:45  [259] Рост цен на жизненно важные лекарства зафиксирован в России
27 декабря 2022 19:31  [290] Евгений Семёнов: "Статус "Молодёжной столицы" может стать мощным стимулом развития города как студенческого центра страны"
27 декабря 2022 19:19  [248] Лучших специалистов территориальной подсистемы РСЧС наградили в Нижегородской области
27 декабря 2022 19:03  [283] Глеб Никитин, Юрий Шалабаев и Евгений Люлин поздравили нижегородских спасателей с профессиональным праздником
27 декабря 2022 18:52  [272] Эрадж Боев: "Приобретение Нижним Новгородом статуса "Молодёжной столицы России" открывает для него новые возможности"
27 декабря 2022 18:46  [284] Ёлка главы города и Депутатская ёлка прошли в Нижнем Новгороде
27 декабря 2022 18:19  [277] Александр Прудник: "Теперь Нижний Новгород вместе с молодёжью всей России должны определять контуры будущего нашей страны"
Общество

Более 20 направлений авиаперелётов доступны нижегородцам в новогодние каникулы

28 декабря 2022 09:47  [133] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В новогодние каникулы из Международного аэропорта Нижнего Новгорода им. Чкалова будут доступны 22 направления полётов, в том числе пять международных. Обслуживание данных регулярных и чартерных рейсов выполняют 11 авиакомпаний.

Согласно информации, с 31 декабря по 8 января прямыми регулярными рейсами можно отправиться в Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Москву, Мурманск, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Уфу, Челябинск.

В новогодние каникулы в Сочи можно улететь рейсами трёх авиакомпаний – "Северный Ветер", "Икар" и Smartavia.

Рейсы в Москву выполняются до 9 раз в день силами авиакомпаний "Сибирь" и "Россия", а в Санкт-Петербург – трижды в день на бортах авиакомпании "Россия".

Кроме того, в праздничные дни из Нижнего Новгорода можно будет отправиться в Алматы, Анталью, Дубай, Ереван и Стамбул.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского аэропорта, последний в 2022 году рейс будет совершён в Новосибирск: вылет запланирован в 21:20. А первые пассажиры в Новом году прибудут в Нижний Новгород из Челябинска в 9:35.

Напомним также, что авиакомпания "Икар" организует полёты из Нижнего Новгорода в Тюмень с 5 января.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение Аэропорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph