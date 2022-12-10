Более 20 направлений авиаперелётов доступны нижегородцам в новогодние каникулы Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В новогодние каникулы из Международного аэропорта Нижнего Новгорода им. Чкалова будут доступны 22 направления полётов, в том числе пять международных. Обслуживание данных регулярных и чартерных рейсов выполняют 11 авиакомпаний.

Согласно информации, с 31 декабря по 8 января прямыми регулярными рейсами можно отправиться в Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Москву, Мурманск, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Уфу, Челябинск.

В новогодние каникулы в Сочи можно улететь рейсами трёх авиакомпаний – "Северный Ветер", "Икар" и Smartavia.

Рейсы в Москву выполняются до 9 раз в день силами авиакомпаний "Сибирь" и "Россия", а в Санкт-Петербург – трижды в день на бортах авиакомпании "Россия".

Кроме того, в праздничные дни из Нижнего Новгорода можно будет отправиться в Алматы, Анталью, Дубай, Ереван и Стамбул.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского аэропорта, последний в 2022 году рейс будет совершён в Новосибирск: вылет запланирован в 21:20. А первые пассажиры в Новом году прибудут в Нижний Новгород из Челябинска в 9:35.

Напомним также, что авиакомпания "Икар" организует полёты из Нижнего Новгорода в Тюмень с 5 января.