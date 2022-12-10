Платежи по микрозаймам для россиян будут снижены с 1 июля 2023 года Общество

В России с 1 июля 2023 года будет законодательно снижен максимальный размер ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам.

Как сообщает телеканала "360", соответствующий Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно информации, будет понижена максимальная ставка по договору потребительского кредита со сроком возврата не более одного года. Если раньше этот показатель составлял 1%, то с 1 июля его уменьшат до 0,8% в день.

В связи с этим, максимальное значение полной стоимости кредита или займа будет уменьшено с 365 до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему понизится со 150% до 130% от полученного займа.

Напомним, ранее Центробанк РФ выступил с предложением ввести новую категорию потребительских кредитов для заёмщиков с финансовым положением ниже среднего. Как пояснили эксперты регулятора, данная мера позволит малоимущим россиянами брать кредиты в банках на нормальных условиях, а не обращаться в микрокредитные организации с высокими ставками.