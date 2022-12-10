Движение по местному проезду проспекта Гагарина ограничат 3 и 6 января Общество

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина на участке около дома №29 будет временно ограничено.

По информации городского дептранса, сроки действия ограничений - 3 и 6 января с 07:00 до 20:00.

Объезд будет возможен по прилегающим участкам улично-дорожной сети.

Граждан просят учитывать данную информацию при планировании поездок.

Автомобилистам рекомендовано быть предельно внимательными во время вождения, неукоснительно следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что с 23 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года введены ограничения на парковку на 45 улицах Нижнего Новгорода из-за уборки снега. Ограничения будут действовать в этот период ежедневно с 21:00 до 9:00.