Морозы до -25 прогнозируют в Нижегородской области в ближайшие дни Общество

Морозы до -25 установятся в Нижегородской области в ближайшие дни.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в период с 6 по 11 января температура воздуха в Нижнем Новгороде и по области будет на 7°С и более ниже климатической нормы (-7,-11° С).

Прогнозируются следующие температурные показатели: ночью 6 января -24,-29°С, местами -30,-33°С, днем -21,-26°С

В связи с опасными погодными явлениями вероятны аварии на системах ЖКХ. Также прогнозируется увеличение количества техногенных

пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, печного отопления. Возможно увеличение случаев общего переохлаждения и обморожения среди населения.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует в связи с низкими температурами ограничить пребывание на улице. Необходимо заранее позаботиться о теплой и удобной одежде и обуви. При обморожении нужно немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, где окажут

квалифицированную помощь. Особое внимание во время сильных морозов надо уделять здоровью детей и пожилых граждан.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Нижнего Новгорода обрабатывают улицы противогололедными материалами в связи с предстоящим снегопадом.