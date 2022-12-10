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Восьмилетний Артем из Нижнего Новгорода в рамках акции "Ёлка желаний" получил от ГЖИ смартфон

04 января 2023 11:32  [62] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Восьмилетний Артем из Нижнего Новгорода в рамках акции "Ёлка желаний" получил от ГЖИ смартфон. Подарок мальчику вручила заместитель руководителя Госжилинспекции Дина Анкудимова.

Согласно информации, Артем учится во втором классе, занимается настольным теннисом, увлекается шахматами

"Артем хотел новый смартфон, и нам приятно, что мы исполнили его желание. Новый смартфон поможет Артему в учебе. "Ёлка желаний" - прекрасная добрая предновогодняя традиция. Нам всем хочется верить в чудеса. Важно, что мы можем исполнить мечту, увидеть счастливые глаза ребенка, стать волшебниками", - поделилась впечатлениями Дина Анкудимова.

Ранее Андрей Саносян исполнил мечту 11-летнего Никиты Соковикова, героически спасшего из воды девочку.

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Теги:
ГЖИ Ёлка желаний
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