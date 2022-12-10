Полицейские напомнили жителям и гостям Нижнего Новгорода о правилах поведения с аниматорами на улицах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

В разгар зимних каникул многие нижегородцы и гости Нижнего Новгорода совершают пешие прогулки по центральным улицам и праздничным локациям, нередко с детьми или в сопровождении друзей и близких. Нижегородские полицейские напоминают, что во время такого вида отдыха нельзя терять бдительность.

В частности, указали в УМВД по Нижнему Новгороду, на центральных городских локациях пешеходам могут поступать предложения различных услуг: например, сфотографироваться с костюмированными персонажами, животными и птицами, а также прокатиться на лошадях или ином виде транспорта.

В полиции подчеркнули, что если вы планируете воспользоваться поступающими предложениями, то обязательно предварительно уточняйте стоимость предлагаемых услуг или товаров.

Кроме того, если вы считаете, что в отношении вас, ваших близких или же просто прохожих совершается противоправное деяние, то нужно сразу же обратиться за помощью к сотрудникам полиции.

Напомним, в ОВД Нижнего Новгорода неоднократно поступали жалобы от граждан на то, что на улице Большой Покровской им навязывают различные услуги. Потерпевшие пояснили, что люди в костюмах лошадей очень настойчиво предлагали с ними сфотографироваться, за что впоследствии требовали заплатить.