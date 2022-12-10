Развлекательные программы в парках Нижнего Новгорода отменили из-за морозов Общество

Мероприятия, запланированные на 6, 7 и 8 января в некоторых парках Нижнего Новгорода, отменили из-за сильных морозов. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов.

Напомним, вплоть до 8 января праздничные мероприятия должны были проводиться в парках "Дубки", "Светлоярский", "Автозаводский" (включая вечерние программы на катке), Станкозавода, им. 777-летия Нижнего Новгорода, им. Я.М. Свердлова и на Втором парковом озере.

О закрытии нескольких аттракционов сообщили и на "Нижегородской ярмарке". В частности, временно прекратили заботу горка и карусель. 6 января закрыт и каток: как пояснили в администрации, "из-за мороза лёд на катке трескается, и катание становится небезопасным".

При этом, парк "Швейцария" отмену развлекательных программ пока не анонсировал. Согласно информации от 6 января, детская анимация будет организована с 17:00 до 19:00 на аллеях детского парка и на площадке около большой шишки. Каток в парке также продолжает работу.

Ранее сообщалось, что сильные морозы ниже –30 градусов придут в Нижегородскую область в выходные дни.