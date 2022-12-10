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Пенсионер погиб во время пожара на проспекте Циолковского в Дзержинске сегодня ночью. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке поступило 8 января в 23:23.
Прибывшие на место вызова пожарные зафиксировали сильное задымление в подъезде. В связи с этим из дома было эвакуировано 14 жильцов, в том числе двое детей.
Уже в 00:23 9 января пожар был ликвидирован на площади 10 кв.м. Всего к тушению пожара привлекались 32 сотрудника ГУ МЧС и 7 единиц спецтехники.
В ведомстве сообщили, что в результате пожара погиб 66-летний хозяин квартиры. Кроме него больше никто не пострадал.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении.
Напомним, вечером 7 января в Нижнем Новгороде по аналогичной причине случился пожар в девятиэтажном доме на улице Генерала Штеменко. На пепелище обнаружили тело 56-летней хозяйки квартиры.
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