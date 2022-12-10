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Происшествия

Двое детей госпитализированы после пожара в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде

09 января 2023 11:13  [82] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Двое детей госпитализированы после пожара в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в квартире дома по улице Усилова, 1 поступило сегодня в 09:05. Из-за сильного задымления в подъезде газодымозащитники эвакуировали 32 человека, в том числе 4 детей.

Также пожарные спасли 10-летнего мальчика и 13-летнюю девочку. Дети не получили ожогов, но надышались дымом. С отравлением продуктами горения они были госпитализированы в ГБУЗ "Нижегородская детская клиническая больница".

Пожар на площади 10 кв. м был ликвидирован в 10:12. Погибших нет, уточнили в региональном ГУ МЧС.
 
Ранее сообщалось, что пенсионер погиб во время пожара на проспекте Циолковского в Дзержинске.

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Теги:
МЧС Пожар
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