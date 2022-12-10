Шесть человек пострадали в ДТП с двумя рейсовыми автобусами в Павлове Происшествия

Фото: Telegram-канал "Нижний №1"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Шесть человек пострадали в ДТП с двумя рейсовыми автобусами в Павлове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сегодня в 09:15 на улице Карла Маркса у дома №3 водитель автобуса ПАЗ рейса №6 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автобусом №17, двигавшимся со стороны центра города в сторону улицы Чкалова.

В результате ДТП пострадали 6 человек – 5 пассажиров и водитель автобуса №6. Они госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и три пострадали в ДТП в Борском районе.