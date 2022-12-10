ПАО "ГАЗ" установило современные газоочистные установки на заводе в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

ПАО "ГАЗ" по требованию "Роспотребнадзора" заменило устаревшие газоочистные установки на заводе в Нижнем Новгороде на современное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.

Согласно информации, специалисты ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" в ходе пуско-наладочных работ новых установок подтвердили отсутствие превышений установленных нормативов допустимых выбросов.

Как подчеркнули в Росприроднадзоре, это станет существенным вкладом в улучшение экологической ситуации в Нижнем Новгороде.

Напомним, в 2021 году в ходе плановой проверки на автозаводе были зафиксированы нарушения не только в области охраны атмосферного воздуха, но и обращения с отходами производства и потребления. Тогда было установлено, что ПАО "ГАЗ" нарушает условия действия разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу. В частности, зафиксировано превышение нормативов ПДК по алюминию до 104,3 раз.

В пресс-службе "Группы ГАЗ" в ответ на претензии "Росприроднадзора" отмечали, что выявленные отклонения от нормативов относятся к трём источникам выбросов из более чем 900 имеющихся на предприятии. В частности, недостаточно эффективная работа выявлена у шести единиц газоочистительного оборудования из 137 единиц, находящихся в эксплуатации.

Тем не менее, тогда было вынесено 23 постановления о привлечении предприятия к административной ответственности, размер штрафных санкций составил 1 млн 557 тысяч рублей, а ущерб, причинённый атмосферному воздуху, составил более 368 тысяч рублей.

В Роспотребнадзоре добавили, что в настоящее время требование исполнено в добровольном порядке, вся сумма перечислена в бюджет Нижнего Новгорода.