ПАО "ГАЗ" установило современные газоочистные установки на заводе в Нижнем Новгороде

ПАО "ГАЗ" по требованию "Роспотребнадзора" заменило устаревшие газоочистные установки на заводе в Нижнем Новгороде на современное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.
Согласно информации, специалисты ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" в ходе пуско-наладочных работ новых установок подтвердили отсутствие превышений установленных нормативов допустимых выбросов.
Как подчеркнули в Росприроднадзоре, это станет существенным вкладом в улучшение экологической ситуации в Нижнем Новгороде.
Напомним, в 2021 году в ходе плановой проверки на автозаводе были зафиксированы нарушения не только в области охраны атмосферного воздуха, но и обращения с отходами производства и потребления. Тогда было установлено, что ПАО "ГАЗ" нарушает условия действия разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу. В частности, зафиксировано превышение нормативов ПДК по алюминию до 104,3 раз.
В пресс-службе "Группы ГАЗ" в ответ на претензии "Росприроднадзора" отмечали, что выявленные отклонения от нормативов относятся к трём источникам выбросов из более чем 900 имеющихся на предприятии. В частности, недостаточно эффективная работа выявлена у шести единиц газоочистительного оборудования из 137 единиц, находящихся в эксплуатации.
Тем не менее, тогда было вынесено 23 постановления о привлечении предприятия к административной ответственности, размер штрафных санкций составил 1 млн 557 тысяч рублей, а ущерб, причинённый атмосферному воздуху, составил более 368 тысяч рублей.
В Роспотребнадзоре добавили, что в настоящее время требование исполнено в добровольном порядке, вся сумма перечислена в бюджет Нижнего Новгорода.
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