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Как не "заработать" обморожение?

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Установившиеся в регионе низкие температуры могут причинить серьезный вред здоровью и даже привести к гибели. Так, по данным министерства здравоохранения Нижегородской области, за последние дни 10 человек получили обморожения и вынуждены были обратиться к медикам.

О том, как этого избежать, рассказал преподаватель Мининского университета, доцент кафедры физиологии и безопасности жизнедеятельности человека естественно-географического факультета, кандидат биологических наук Татьяна Маясова. 

1. Надо правильно выбрать одежду, главный принцип - многослойность, так как воздух между слоями, обладая низкой теплопроводностью, помогает сохранять тепло. Первый слой (термобелье) может быть синтетическим или из тонкой шерсти (синтетика удобнее для прогулок с высокой активностью, шерсть отводит влагу хуже, но греет лучше, поэтому если прогулка не слишком активная, то лучше шерсть). Вторым слоем может быть флис, третий слой - верхняя одежда.

Носки лучше использовать шерстяные или синтетические (не хлопок), допускается две пары, но нужно учитывать, что носки и обувь не должны быть тесными, чтобы не нарушалось кровообращение и теплообмен. И не забывайте про тёплую шапку и варежки - теплопотери от головы и рук очень большие. Для открытых участков, например, лица, допускается использовать колд-кремы для кожи (специальные средства для защиты от холода).

2. Перед выходом на улицу стоит плотно поесть, причем выбор надо сделать в пользу продуктов, богатых белками и сложными углеводами, на улице стараться постоянно находиться в движении. Длинный маршрут лучше разбить на отрезки, между которыми запланировать заход в помещение (например, в магазин). Не стоит много пить перед выходом на улицу, в том числе горячие напитки (чтобы не произошло расширения сосудов и излишней теплоотдачи). Запрещается употреблять алкоголь.

3. Если долгого пребывания на улице не избежать, надо запастись портативными грелками для рук или грелками-стельками. После возвращения домой можно принять теплый душ, растереться полотенцем, это может помочь избежать простудных заболеваний.

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