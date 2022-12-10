Работу трамваев скорректируют в Нижнем Новгороде 11-14 января Общество

В Нижнем Новгороде в ближайшие дни по причине проведения ремонтных работ будет временно скорректирована работа трамваев на нескольких маршрутах. Об этом предупредили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

В частности, 11 и 12 января с 10:00 до 14:00 трамваи не будут ходить по улицам Белинского и Большой Печерской - а именно на участке между остановками "Улица Ошарская" и "Чёрный пруд".

Трамвай №2 будет ходить по маршруту "Чёрный пруд" - ул. Ильинская – ул. Белинского – ул. Ошарская – Лапшиха - и обратно.

14 января с 10:00 до 12:00 будет прекращено движение трамваев городского кольца по улице Белинского - на участке от остановки "Оперный театр" до площади Сенной и по улице Большой Печёрской.

В этот период трамвай №27 будет ходить по следующей схеме: Московский вокзал – пл. Комсомольская – ул. Пушкина – ул. Бекетова – Лапшиха – депо №1.

Трамвай №18 в это время пойдёт по маршруту: пл. Лядова – ул. Пушкина – ул. Бекетова – Лапшиха.

Также 14 января с 12:00 до 14:00 для движения трамваев будет перекрыт участок от разворотного кольца на ул. Маслякова по Ильинской улице, Чёрному пруду, Большой Печёрской и ул. Белинского до поворота на ул. Ошарскую.

На это время маршрут трамвая №21 будет сокращён до ул. Маслякова, а трамвай №2 будет ходить от ул. Маслякова в сторону пл. Лядова, затем по Белинского, Ошарской и далее на Лапшиху.

Ранее сообщалось, что движение трамваев №6 и №7 вдоль Сормовского шоссе возобновлено на участке до станции "Варя" после модернизации трамвайных путей.