Святочное шествие по улице Большой Покровской пройдет в Нижнем Новгороде 15 января Общество

Фото: Нижегородская епархия

Святочное шествие по улице Большой Покровской пройдет в Нижнем Новгороде 15 января. Об этом сообщили в Нижегородской митрополии.

Согласно информации, мероприятие начнется в 12:00 у церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы на улице Большой Покровской, 30.

Перед началом пройдет молебен, затем шествие проследует до часовни в честь Образа Спаса Нерукотворного в Кремле.

После завершения святочного шествия на площадке около Центра современного искусства "Арсенал" будут организованы традиционные игры и хороводы, а участников угостят горячим чаем с пирогами.

Ранее сообщалось, что Рождественский хоровой собор пройдёт в Александро-Невском кафедральном соборе 12 января.