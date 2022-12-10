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Святочное шествие по улице Большой Покровской пройдет в Нижнем Новгороде 15 января. Об этом сообщили в Нижегородской митрополии.
Согласно информации, мероприятие начнется в 12:00 у церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы на улице Большой Покровской, 30.
Перед началом пройдет молебен, затем шествие проследует до часовни в честь Образа Спаса Нерукотворного в Кремле.
После завершения святочного шествия на площадке около Центра современного искусства "Арсенал" будут организованы традиционные игры и хороводы, а участников угостят горячим чаем с пирогами.
Ранее сообщалось, что Рождественский хоровой собор пройдёт в Александро-Невском кафедральном соборе 12 января.
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