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Общество

ЛДПР предложила повысить стипендии студентам до уровня МРОТ

12 января 2023 16:24  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ЛДПР предложила повысить стипендии студентам до уровня МРОТ. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова.

Согласно информации, партия предложила внести изменение в статью 36 Федерального закона "Об образовании".

Если нововведения будут приняты, то студенты, обучающиеся на бюджетной основе, буду получать стипендии в размере не ниже установленного федеральным законом МРОТ.

Ярослав Нилов подчеркнул, что студенты должны получать полноценные знания, а не метаться между подработками и учебой.

Напомним, с 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда в России повышен до 16 242 рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования РФ предложило увеличить некоторые именные стипендии до 15-20 тысяч рублей в месяц.

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