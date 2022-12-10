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ЛДПР предложила повысить стипендии студентам до уровня МРОТ. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова.
Согласно информации, партия предложила внести изменение в статью 36 Федерального закона "Об образовании".
Если нововведения будут приняты, то студенты, обучающиеся на бюджетной основе, буду получать стипендии в размере не ниже установленного федеральным законом МРОТ.
Ярослав Нилов подчеркнул, что студенты должны получать полноценные знания, а не метаться между подработками и учебой.Напомним, с 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда в России повышен до 16 242 рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования РФ предложило увеличить некоторые именные стипендии до 15-20 тысяч рублей в месяц.
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