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Общество

Главный нижегородский гериатр провела онлайн-консультацию для пенсионеров Харцызска в рамках проекта "Мост дружбы"

12 января 2023 18:05  [89] Общество

Главный гериатр Нижегородской области Лидия Калинникова провела онлайн-консультацию для пенсионеров Харцызска Донецкой Народной республики в рамках проекта "Мост дружбы".

Как сообщил руководитель проекта "Мост дружбы", член правления НРО "Союза пенсионеров России" Александр Кулигин, 12 января состоялась первая онлайн консультация врача-геронтолога, которая не только дала советы, но и ответила на вопросы пенсионеров Харцызска, которые стали участниками встречи.

"Встреча была организована Нижегородским союзом пенсионеров России в рамках проекта "Мост дружбы". Участниками ее со стороны Харцызска стали более 20 человек", - добавил Александр Кулигин, отметив при этом, что "сегодняшняя встреча положила начало для дальнейшей работы в рамках проекта".

Он также напомнил, что спецтехника, экраны и мониторы, камеры и микрофоны были доставлены в Ханцызск в декабре 2022 года делегацией НРО "Союза пенсионеров России". Нижегородцы передали гуманитарный груз, а также 700 "Аптечек 60+" в рамках проекта "Мост дружбы" пенсионерам Харцызска и Иловайска Донецкой народной республики.

Проект "Мост дружбы" НРО "Союз пенсионеров России" стал победителем спецконкурса Фонда Президентских грантов.

Летом 2022 года Нижегородская область и Харцызск подписали соглашение о сотрудничестве летом 2022 года.

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Теги:
Благотворительность Медицина и здоровье Пенсионеры
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