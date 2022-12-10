Федеральные бюджетные кредиты составили около 70% госдолга Нижегородской области в 2022 году Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Федеральные бюджетные кредиты составили около 70% госдолга Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.

Согласно информации, на данный момент объем государственного дола составляет 133 млрд рублей.

Основную долю в структуре госдолга составили бюджетные кредиты из федерального бюджета, - 68,6% (91,2 млрд рублей). Так, в 2022 году областью был привлечен федеральный кредит на общую сумму 17,4 млрд рублей по ставке 0,1% годовых, направленные на замещение рыночного долга и снижение рыночного долга нескольких округов Нижегородской области.

Также правительство региона привлекло федеральный инфраструктурный бюджетный кредит на сумму 18,9 млрд рублей на финансовое обеспечение реализации проектов по ставке 3% годовых. Средства направлены на строительство метро, модернизацию электротранспорта, укрепление берега и склона по ул. Черниговской, проектирование и строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения под жилищное строительство в п. Ольгино и п. Новинки, создание террасного парка в Почаинском овраге.

В структуре долга государственные ценные бумаги составили 31,2% (41,5 млрд рублей), государственные гарантии – 0,2% (0,3 млрд рублей).

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима подчеркнула, что регион не привлекает дорогих кредитов коммерческих банков. В 2021 году они были полностью замещены федеральными бюджетными кредитами.

Ранее сообщалось, что поступление доходов консолидированного бюджета Нижегородской области в 2022 году выросло на 19,4%.

Также напомним, что Нижегородская область в 2022 году сэкономила на торгах 2,8 млрд рублей.