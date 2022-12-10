Расписание нескольких пригородных поездов изменится в связи с капремонтом на перегоне Шахунья – Тоншаево Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Расписание нескольких пригородных поездов изменится в связи с капремонтом на перегоне Шахунья – Тоншаево. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, 16 января на перегоне начались работы, в рамках которых будет отремонтировано 13,5 км контактной сети, заменены 76 опор и более 8 км несущего троса.

В связи с этим до 31 марта изменится расписание нескольких пригородных поездов на Шахунском направлении.

Так, в пределах 6 минут изменится время отправления и прибытия ежедневных поездов Пижма - Шахунья, Шахунья - Урень, Урень - Нижний Новгород, Шахунья - Пижма, а также поездов №6851 Пижма - Шахунья и №6812 Шахунья – Пижма, курсирующих по субботам и воскресеньям.

Ранее сообщалось, что строительство платформы "Мещерская" в Нижнем Новгороде планируется начать в 2023 году.