Выставка "Наш рукотворный мир" откроется в АРТ-пространстве "36 гвоздей" 22 января

Бесплатная выставка "Наш рукотворный мир" откроется 22 января в АРТ-пространстве "36 гвоздей" на проспекте Кирова, 6. Об этом сообщили в Централизованной библиотечной системе Автозаводского района.
Согласно информации, посетители экспозиции смогут увидеть графические работы художника Валерия Скопы и керамику его дочери Лады.
"Яркие работы отца и теплые керамические панно дочери, выполненные в разных техниках, переплетаясь, создают свой удивительно яркий, добрый и прекрасный мир добра и света", - отмечают организаторы.
Выставка будет работать до 16 февраля ежедневно с 10:00 до 18:00, суббота - выходной, воскресенье - с 10:00 до 17:00. Последний четверг месяца - санитарный день.
Ранее сообщалось, что две выставки открылись в библиотеке им.А.С.Пушкина Московского района.
СПРАВКА:
Валерий Федорович Скопа родился в 1940 году – художник, график. Весь творческий путь художника прошел в Автозаводском районе. Обучался в студии С.К. Вакуленко и других студиях города. Работал на ГАЗе, позже в фонде Союза художников РСФСР. Участник городских, областных и зональных выставок. Работает в техниках акварель, пастель, линогравюра.
Лада Валерьевна Скопа (1971-2021) – художник, керамист. Выпускница Горьковского художественного училища. Преподавала изобразительное искусство в школе №58. Занималась керамикой в японской технике карацу.
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