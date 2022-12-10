Четыре камеры в Нижнем Новгороде с 18 января начнут фиксировать выезд фур на крайнюю левую полосу Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Четыре камеры в Нижнем Новгороде с 18 января начнут фиксировать выезд фур на крайнюю левую полосу. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

Согласно информации, камеры расположены на улице Удмуртской у дома №67, на улице Кузбасской в районе дома №7Б, на улице Ларина у дома №1, а также на проспекте Ленина в районе дома №54а.

На дорогах, имеющих на одном направлении три полосы и более, грузовикам с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонны разрешается занимать крайнюю левую полосу только для поворота налево или разворота. Штраф за данное нарушение составляет 1,5 тысячи рублей.

Напомним, на нижегородских трассах работают 4 камеры, фиксирующих непристегнутый ремень.

Также на Окском съезде в Нижнем Новгорода камеры фиксируют выезд на выделенную полосу.

Кроме того, камеры на дорогах Нижнего Новгорода фиксируют водителей с телефоном за рулем.