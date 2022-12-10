Одни из самых высоких сугробов России в новогодние праздники были зафиксированы в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Одни из самых высоких сугробов России в новогодние праздники были зафиксированы в Нижнем Новгороде. Исследование провели эксперты Яндекс. Погоды.

Согласно информации, с 31 декабря по 8 января в Нижнем Новгороде выпало 54 см снега. Больше выпало в Казани (56 см) и Уфе (55 см).

Максимальная высота снежного покрова в столице Приволжья в новогодние праздники также составила 54 см. 31 декабря этот показатель составлял 44 см, а уже 8 января - 54 см.

В Казани на начало праздников высота сугробов составляла 45 см, а в Уфе - 36 см.

Ранее сообщалось, что снега с улиц Нижнего Новгорода уже вывезли на треть больше прошлогоднего показателя.