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Еще 16 воркаут-площадок планируется оборудовать в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, они появятся во всех районах Нижнего Новгорода.
Юрий Шалабаев отметил, что площадки имеют травмобезопасное покрытие, оснащены турниками, силовыми тренажерами и другим спортивным оборудованием.
На данный момент в Нижнем Новгороде насчитывается 43 воркаут-площадки.
Ранее сообщалось, что более тысячи бесплатных тренировок пройдет во дворах и парках Нижнего Новгорода в 2023 году.
Также напомним, что более 1 тысячи спортивных мероприятий прошло в Нижнем Новгороде в 2022 году.
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