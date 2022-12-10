Еще 16 воркаут-площадок планируется оборудовать в Нижнем Новгороде в 2023 году Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Еще 16 воркаут-площадок планируется оборудовать в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, они появятся во всех районах Нижнего Новгорода.

Юрий Шалабаев отметил, что площадки имеют травмобезопасное покрытие, оснащены турниками, силовыми тренажерами и другим спортивным оборудованием.

На данный момент в Нижнем Новгороде насчитывается 43 воркаут-площадки.

Ранее сообщалось, что более тысячи бесплатных тренировок пройдет во дворах и парках Нижнего Новгорода в 2023 году.

Также напомним, что более 1 тысячи спортивных мероприятий прошло в Нижнем Новгороде в 2022 году.