Более 800 тысяч кубометров снега вывезли из Нижнего Новгорода с начала зимы Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 800 тысяч кубометров снега вывезли из Нижнего Новгорода с начала зимы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, сейчас для уборки снега дорог привлекаются эвакуаторы. С начала года во всех районах города было перемещено 185 автомобилей. Чаще всего эвакуаторы были задействованы в Нижегородском и Советском районах.

Отмечается, что машины перемещают в пределах видимости на максимально возможном близком расстоянии от ее первоначального расположения.

Сегодня снегоуборочные работы с привлечением эвакуаторов прошли на проспекте Героев в Московском районе; в Сормовском районе - на проспекте Кораблестроителей, 23; в Советском районе - на ул. Тимирязева у домов № 39 и 41.

Ранее сообщалось, что одни из самых высоких сугробов России в новогодние праздники были зафиксированы в Нижнем Новгороде.