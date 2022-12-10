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Общество

Более 800 тысяч кубометров снега вывезли из Нижнего Новгорода с начала зимы

17 января 2023 17:17  [126] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 800 тысяч кубометров снега вывезли из Нижнего Новгорода с начала зимы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, сейчас для уборки снега дорог привлекаются эвакуаторы. С начала года во всех районах города было перемещено 185 автомобилей. Чаще всего эвакуаторы были задействованы в Нижегородском и Советском районах.

Отмечается, что машины перемещают в пределах видимости на максимально возможном близком расстоянии от ее первоначального расположения.

Сегодня снегоуборочные работы с привлечением эвакуаторов прошли на проспекте Героев в Московском районе; в Сормовском районе - на проспекте Кораблестроителей, 23; в Советском районе - на ул. Тимирязева у домов № 39 и 41.

Ранее сообщалось, что одни из самых высоких сугробов России в новогодние праздники были зафиксированы в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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