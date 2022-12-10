"Теплоэнерго" досрочно завершило плановый ремонт на улице Студёной в Нижегородском районе Общество

Фото: Теплоэнерго

Специалисты "Теплоэнерго" сообщили о досрочном завершении планово-предупредительных работ на магистральной теплосети в районе дома №53 по улице Студёной в Нижнем Новгороде.

Сообщается, что ранее был выявлен малонадёжный участок трубопровода, в связи с чем было принято решение провести его замену.

С учётом спрогнозированного потепления работы были запланированы на 18 января.

Сотрудники АО "Теплоэнерго" силами четырёх ремонтных и двух оперативных бригад, а также восьми единиц спецтехники в течение дня выполнили ремонтно-восстановительные работы.

В настоящее время сеть заполняется теплоносителем, а домоуправляющие организации регулируют внутридомовые системы отопления, которые запитаны от данного участка.

"Наши сотрудники оперативно подключились к регулировке теплоснабжения в домах. Если в вашей квартире будут наблюдаться проблемы по отдельным стоякам, сообщите нам: наши слесари проведут дополнительную постоячную регулировку. Работать будем до тех пор, пока не отрегулируем систему внутри домов. Просьба к жителям, обеспечить доступ в квартиры для наладки оборудования", - отметила исполнительный директор "ДК Нижегородского района" Ольга Прокофьева.

Напомним, в связи с проводимыми работами была ограничена подача тепла и горячего водоснабжения на нескольких улицах в центре города.