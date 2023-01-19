Общественное пространство у озера Светлояр в Нижегородской области благоустроят в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Общественное пространство рядом с озером Светлояр в Нижегородской области благоустроят в 2023 году. Соответствующий проект победил в конкурсе президентских грантов.

Согласно информации, размер гранта составляет более 497 тысяч рублей, а общая стоимость благоустройства - более 1 млн рублей.

Планируется, что холмы около легендарного озера в Воскресенском районе будут оборудованы лестницами, зонами отдыха и информационными стендами.

Также будут созданы эколого-просветительские материалы об озере, планируется разработка экскурсий по территории Светлояра, проведение лекций на открытом воздухе, встреч с туристами.

Ранее сообщалось, что озеро Светлояр в Нижегородской области заняло третье место в проекте "Места силы России".

СПРАВКА:

Озеро Светлояр занимает площадь в 12 га, а глубина достигает 36 метров. На сегодняшний день Светлояр - единственный в Нижегородской области памятник природы федерального значения. В 2008 году окрестности озера вошли в состав природного парка "Воскресенское Поветлужье".

Вокруг этого загадочного и таинственного места, привлекающего туристов со всей России, ходит немало спорных историй. Учёные также не могут определиться с точной версией происхождения объекта. Одна из легенд – загадочное погружение града Китежа, который противостоял войскам монгольского хана. А самая современная гипотеза появления озера Светлояр – падение метеорита, но научных доказательств этой версии не найдено.