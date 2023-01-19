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Политика

Нижегородец Виталий Власов назначен замглавы Минэнерго ДНР

20 января 2023 10:22  [204] Политика

Нижегородец Виталий Власов назначен заместителем министра угля и энергетики Донецкой народной республики, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на главу ведомства Андрея Черткова.

Собеседник издания отметил, что уже 17 января Виталий Власов приступил к обязанностям.

Официально документа о назначении пока нет, но, как отметил Андрей Чертков, "назначение Виталия Власова согласовано с Правительством РФ, а сам документ появится позже". Он также добавки, что процедура назначения в ДНР длиннее, чем в других субъектах РФ.

Напомним, что Виталий Власов занимал пост начальника управления развития и эксплуатации минэнерго и ЖКХ Нижегородской области, в бытность Андрея Черткова руководителем министерства.

Ранее сообщалось, что глава МСУ Кстовского района Нижегородской области Андрей Чертков в июле 2022 года был назначен на пост министра угля и энергетики ДНР, а уже декабре назначен зампредом правительства ДНР. В ведении Андрея Черткова также остается министерство угля и энергетики ДНР.

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Теги:
ДНР Назначения
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