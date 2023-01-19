Мужчину госпитализировали после взрыва газа в Лукоянове Происшествия

В министерстве здравоохранения Нижегородской области сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа в Лукоянове.

Как рассказали в областном Минздраве, у одного из пострадавших не выявлено серьезных травм.

А вот другой мужчина получил повреждения лица. После его осмотра сотрудниками скорой медицинской помощи было принято решение о госпитализации пострадавшего в медучреждение.

Позднее в ведомстве уточнили, что у пострадавшего мужчины выявили ушибы и переломы. Он в больнице, получает всю необходимую помощь и его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что взрыв газа в расселенном доме по улице Пушкина в Лукоянове произошел утром 20 января.