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Мужчину госпитализировали после взрыва газа в Лукоянове

20 января 2023 13:02  [151] Происшествия

В министерстве здравоохранения Нижегородской области сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа в Лукоянове.

Как рассказали в областном Минздраве, у одного из пострадавших не выявлено серьезных травм.

А вот другой мужчина получил повреждения лица. После его осмотра сотрудниками скорой медицинской помощи было принято решение о госпитализации пострадавшего в медучреждение.

Позднее в ведомстве уточнили, что у пострадавшего мужчины выявили ушибы и переломы. Он в больнице, получает всю необходимую помощь и его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что взрыв газа в расселенном доме по улице Пушкина в Лукоянове произошел утром 20 января.

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Теги:
Лукоянов Медицина и здоровье МЧС
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