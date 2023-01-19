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Набор персонала для оборонных предприятий Дзержинска пройдет 24 января. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.
Согласно информации, мероприятие с 10:00 до 11:00 проведет Дзержинский филиал Нижегородского центра занятости.
В нем могут принять участие работодатели в сфере ОПК и соискатели, заинтересованные в работы в данной отрасли.
Карьерные консультанты ознакомят соискателей с представителями работодателей, которые расскажут о вакансиях предприятий, их специфике, о том, каким они видят своего потенциального работника и об оплате труда.
Также с соискателями будет проведено собеседование на вакантные должности, что позволит работодателю одномоментно "закрыть" несколько вакансий.
Ранее сообщалось, что дефицит кадров в нижегородской оборонной промышленности составляет 10-12 тысяч сотрудников.
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